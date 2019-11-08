Король Малайзии Мухаммад V предложил Оксане Воеводиной выкуп за сына

Король Малайзии Мухаммад V пытается откупиться от бывшей супруги Оксаны Воеводиной. Об этом написали журналисты The Daily Mail. При этом, "Мисс Москва-2015" намерена до конца отстаивать права своего сына, который, по ее словам, наследник султаната. Каковы шансы доказать родство?

Четверть миллиона долларов отступных на счету трастового фонда. А взамен — целый ряд условий. Это и воспитание ребенка в исламских традициях, и полное отсутствие контактов с отцом, и удаление всех аккаунтов в соцсетях, где есть фотографии мальчика или упоминания об экс-супруге.

Такое предложение сделал бывший король Малайзии Мухаммад V Оксане Воеводиной. "Мисс Мира-2015" без раздумий его отвергла. Она утверждает, что ее 5-месячный ребенок — сын султана, а значит, наследник султаната.

"Мы планировали мою беременность. Отец Леона очень хотел мальчика. Он был столь желанным ребенком! Мы поехали в наш медовый месяц после свадьбы в Австралию, и я забеременела. И отец Леона был так счастлив! Он даже заплакал и начал звонить всем своим друзьям".

Мухаммад V был женат дважды. В первом браке детей не появилось. Получается, маленький Леон, если отцовство все же будет доказано, его единственный ребенок. Однако шансов стать наследником у него почти нет.

"Экс-король Малайзии на сегодня является султаном штата Клантан. И хочу заметить, что это наиболее консервативный исламский штат. Там прав у женщин почти нет по сравнению с мужчинами. Султан в штате обладает правом юридической неприкосновенности. То есть, это означает то, что шариатский суд, в котором будет осуществляться этот процесс развода, примет решение в пользу султана", — говорит старший преподаватель кафедры истории стран Дальнего Востока СПБГУ, специалист по истории Малайзии Ирина Каткова.

Сам экс-король ребенка не признает. И говорит, что его отцом может быть любой мужчина азиатской внешности. По данным таблоидов, брак русской красавицы и малазийского султана продлился недолго и закончился, когда Мухаммаду V заботливо поведали о ее работе в эскорт-бизнесе. О разводе Оксана узнала максимально внезапно: из интернета. И вскоре, вместе с ребенком, вернулась в Россию. На ее странице в Инстаграме, у которой более полумиллиона подписчиков, по-прежнему можно увидеть счастливую чету и отрывки из интервью, где девушка мечтает провести всю свою жизнь в обществе любимого мужа.

"Я очень опечалена, что отец моего ребенка пропустил моменты от рождения нашего сына и до сегодняшнего дня".

Сейчас Оксана проживает в Москве. И активно делится с подписчиками подробностями своей жизни. Вот она готовится к свадьбе подруги, здесь берет уроки верховой езды. Впрочем, иногда в ее публикациях все же проскальзывает нотка грусти. Например, в опубликованной ею притче о короле Соломоне, который поверил в истинную материнскую любовь своей женщины, лишь когда та отказалась от своего ребенка, чтобы сохранить ему жизнь.