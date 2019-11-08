Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 ноября 201904:29 Наталья Гончарова

Король Малайзии Мухаммад V предложил Оксане Воеводиной выкуп за сына

Король Малайзии Мухаммад V предложил Оксане Воеводиной выкуп за сына

Король Малайзии Мухаммад V пытается откупиться от бывшей супруги Оксаны Воеводиной. Об этом написали журналисты The Daily Mail. При этом, "Мисс Москва-2015" намерена до конца отстаивать права своего сына, который, по ее словам, наследник султаната. Каковы шансы доказать родство?

Четверть миллиона долларов отступных на счету трастового фонда. А взамен — целый ряд условий. Это и воспитание ребенка в исламских традициях, и полное отсутствие контактов с отцом, и удаление всех аккаунтов в соцсетях, где есть фотографии мальчика или упоминания об экс-супруге.

Такое предложение сделал бывший король Малайзии Мухаммад V Оксане Воеводиной. "Мисс Мира-2015" без раздумий его отвергла. Она утверждает, что ее 5-месячный ребенок — сын султана, а значит, наследник султаната.

"Мы планировали мою беременность. Отец Леона очень хотел мальчика. Он был столь желанным ребенком! Мы поехали в наш медовый месяц после свадьбы в Австралию, и я забеременела. И отец Леона был так счастлив! Он даже заплакал и начал звонить всем своим друзьям".

Мухаммад V был женат дважды. В первом браке детей не появилось. Получается, маленький Леон, если отцовство все же будет доказано, его единственный ребенок. Однако шансов стать наследником у него почти нет.

"Экс-король Малайзии на сегодня является султаном штата Клантан. И хочу заметить, что это наиболее консервативный исламский штат. Там прав у женщин почти нет по сравнению с мужчинами. Султан в штате обладает правом юридической неприкосновенности. То есть, это означает то, что шариатский суд, в котором будет осуществляться этот процесс развода, примет решение в пользу султана", — говорит старший преподаватель кафедры истории стран Дальнего Востока СПБГУ, специалист по истории Малайзии Ирина Каткова.

Сам экс-король ребенка не признает. И говорит, что его отцом может быть любой мужчина азиатской внешности. По данным таблоидов, брак русской красавицы и малазийского султана продлился недолго и закончился, когда Мухаммаду V заботливо поведали о ее работе в эскорт-бизнесе. О разводе Оксана узнала максимально внезапно: из интернета. И вскоре, вместе с ребенком, вернулась в Россию. На ее странице в Инстаграме, у которой более полумиллиона подписчиков, по-прежнему можно увидеть счастливую чету и отрывки из интервью, где девушка мечтает провести всю свою жизнь в обществе любимого мужа.

"Я очень опечалена, что отец моего ребенка пропустил моменты от рождения нашего сына и до сегодняшнего дня".

Сейчас Оксана проживает в Москве. И активно делится с подписчиками подробностями своей жизни. Вот она готовится к свадьбе подруги, здесь берет уроки верховой езды. Впрочем, иногда в ее публикациях все же проскальзывает нотка грусти. Например, в опубликованной ею притче о короле Соломоне, который поверил в истинную материнскую любовь своей женщины, лишь когда та отказалась от своего ребенка, чтобы сохранить ему жизнь.

Сейчас

03:33

Умер козел Тимур - друг тигра Амура

02:25

Скончался всемирно известный модельер Патрик-Луи Виттон

01:51

Церемония прощания со Львом Аннинским состоится в ЦДЛ

01:21

В Кишиневе вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко

00:39

ДТП на Ставрополье: при столкновении трех машин пострадали 12 человек

00:01

Журналиста "Росбалта" обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов

22:40

Российские вертолетчики провели патрулирование на северо-востоке Сирии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скончался всемирно известный модельер Патрик-Луи Виттон

Скончался всемирно известный модельер Патрик-Луи Виттон

5 часов назад
Смерть мозга: 30-летие падения Берлинской стены обнажило проблему НАТО

Смерть мозга: 30-летие падения Берлинской стены обнажило проблему НАТО

10 часов назад
Украина обжалует решение Германии об исключении для "Северного потока-2"

Украина обжалует решение Германии об исключении для "Северного потока-2"

10 часов назад

Трансляции

11:00

Конференция по вопросам ядерного нераспространения
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Брифинг Марии Захаровой
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

11 часов назад
Умер козел Тимур - друг тигра Амура

Умер козел Тимур - друг тигра Амура

4 часа назад
Церемония прощания со Львом Аннинским состоится в ЦДЛ

Церемония прощания со Львом Аннинским состоится в ЦДЛ

5 часов назад
Тренер "Краснодара" Матвеев: игра с "Трабзонспором" далась нам тяжело

Тренер "Краснодара" Матвеев: игра с "Трабзонспором" далась нам тяжело

6 часов назад
Журналиста "Росбалта" обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов

Журналиста "Росбалта" обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов

7 часов назад
Охрана для "Ярса". Российские ракетчики получили 30 новейших бронемашин

Охрана для "Ярса". Российские ракетчики получили 30 новейших бронемашин

12 часов назад
С приступом, как у Меркель: депутата вынесли после выступления в Бундестаге

С приступом, как у Меркель: депутата вынесли после выступления в Бундестаге

13 часов назад
В Instagram Заворотнюк появился совместный снимок с мужем

В Instagram Заворотнюк появился совместный снимок с мужем

12 часов назад
Пловец Морозов взял золото на этапе Кубка мира в Дохе

Пловец Морозов взял золото на этапе Кубка мира в Дохе

11 часов назад
Российские вертолетчики провели патрулирование на северо-востоке Сирии

Российские вертолетчики провели патрулирование на северо-востоке Сирии

8 часов назад
Названа стоимость билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Названа стоимость билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

12 часов назад
"Слепые мулы": россиянину удалось избежать смертной казни на Филиппинах

"Слепые мулы": россиянину удалось избежать смертной казни на Филиппинах

13 часов назад
8 лучших вузов России в предметном рейтинге THE

8 лучших вузов России в предметном рейтинге THE

07.11.2019 05:54
Артур Ваха рассказал, как Алиса Фрейндлих плакала и не хотела выходить с ним на сцену

Артур Ваха рассказал, как Алиса Фрейндлих плакала и не хотела выходить с ним на сцену

16 часов назад
Позорище несусветное: Захарова прокомментировала заявление Deutsche Welle

Позорище несусветное: Захарова прокомментировала заявление Deutsche Welle

15 часов назад
"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

18 часов назад
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

06.11.2019 14:05
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Маргарита Симоньян о скандальной выходке украинской делегации на форуме в Страсбурге

Маргарита Симоньян о скандальной выходке украинской делегации на форуме в Страсбурге

9 часов назад
"Мне очень плохо и грустно": Леди Гага отменила концерт за 20 минут до начала

"Мне очень плохо и грустно": Леди Гага отменила концерт за 20 минут до начала

9 часов назад
Пропавшие картины банкира Ананьева найдены в Подмосковье

Пропавшие картины банкира Ананьева найдены в Подмосковье

9 часов назад
К нам едет новый "Ревизор": в "Табакерке" обновили театральный хит

К нам едет новый "Ревизор": в "Табакерке" обновили театральный хит

10 часов назад
Жители подмосковного района Путилково ежедневно проходят дорожный "квест"

Жители подмосковного района Путилково ежедневно проходят дорожный "квест"

10 часов назад
Новгородская и Тверская области под водой: людей эвакуируют

Новгородская и Тверская области под водой: людей эвакуируют

11 часов назад
После ДНК-теста: Москва готова передать прах генерала Гюдена в Париж

После ДНК-теста: Москва готова передать прах генерала Гюдена в Париж

11 часов назад
Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран президентом WADA

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран президентом WADA

12 часов назад
Развеян миф об очищающих воздух комнатных растениях

Развеян миф об очищающих воздух комнатных растениях

12 часов назад
Разведение сил у Петровского начнется в полдень. Если не будет обстрелов

Разведение сил у Петровского начнется в полдень. Если не будет обстрелов

13 часов назад
Российская анимационная студия показала персонажей нового мультфильма

Российская анимационная студия показала персонажей нового мультфильма

14 часов назад
В Шереметьеве не пропустили в самолет слишком толстого кота

В Шереметьеве не пропустили в самолет слишком толстого кота

14 часов назад
Уральская оборонка обеспечит страну сборными вертикальными паркингами

Уральская оборонка обеспечит страну сборными вертикальными паркингами

14 часов назад
В Австрии доставлен на допрос экс-чиновник Минкультуры РФ, обвиняемый в мошенничестве

В Австрии доставлен на допрос экс-чиновник Минкультуры РФ, обвиняемый в мошенничестве

14 часов назад
Фальшивые билеты: из-за мошенников на матч с "Ювентусом" не попали 300 фанатов

Фальшивые билеты: из-за мошенников на матч с "Ювентусом" не попали 300 фанатов

14 часов назад
Погорел на вентиляции: задержан министр строительства и архитектуры Ставропольского края

Погорел на вентиляции: задержан министр строительства и архитектуры Ставропольского края

14 часов назад
В Южной Корее заживо похоронили 25 тысяч человек

В Южной Корее заживо похоронили 25 тысяч человек

14 часов назад
В "Яндексе" сделали шестиколёсного робота-курьера

В "Яндексе" сделали шестиколёсного робота-курьера

15 часов назад
Для половины россиян антидепрессанты бесполезны или даже вредны

Для половины россиян антидепрессанты бесполезны или даже вредны

15 часов назад
Две демографических ямы совпали по времени: в Кремле знают о сокращении населения

Две демографических ямы совпали по времени: в Кремле знают о сокращении населения

15 часов назад
Экс-король Малайзии хочет откупиться от общения с ребенком за 16 миллионов

Экс-король Малайзии хочет откупиться от общения с ребенком за 16 миллионов

15 часов назад
Актер Джеймс Дин появится "живым" в кино спустя 65 лет после смерти

Актер Джеймс Дин появится "живым" в кино спустя 65 лет после смерти

16 часов назад
В Китае ввели геймерский комендантский час для юных игроков

В Китае ввели геймерский комендантский час для юных игроков

16 часов назад
Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

16 часов назад
Пресс-секретарь Светова рассказал, кем он проходит по делу о развратных действиях

Пресс-секретарь Светова рассказал, кем он проходит по делу о развратных действиях

16 часов назад
Начальник пожарной части поджигал дома, чтобы проверить подчиненных

Начальник пожарной части поджигал дома, чтобы проверить подчиненных

17 часов назад
Столкновение такси и грузовика в Москве попало на видео

Столкновение такси и грузовика в Москве попало на видео

18 часов назад
Люка Бессона судят за чрезмерное размножение оленей

Люка Бессона судят за чрезмерное размножение оленей

18 часов назад
Сюда лучше не заезжать: определены районы аномальной аварийности

Сюда лучше не заезжать: определены районы аномальной аварийности

19 часов назад
Сколько нужно бегать, чтобы убежать от рака и болезней сердца

Сколько нужно бегать, чтобы убежать от рака и болезней сердца

19 часов назад
Ветхое жилье хотят ремонтировать за счет жильцов

Ветхое жилье хотят ремонтировать за счет жильцов

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку