Очередную партию белух из "китовой тюрьмы" выпускают на волю

В Приморье на свободу выпускают 19 белух.

Судно "Профессор Кагановский" с животными на борту дошло до бухты Успения — это возле Лазовского заповедника. Рядом дежурит пограничный корабль — экипаж следит за тем, чтобы поблизости не было браконьеров, передает "Россия 24".

В так называемой "китовой тюрьме" остается еще 31 млекопитающее. Их выпустят позже, двумя группами.

Ситуация с белухами и косатками получила огласку осенью 2018 года. В неволе оказались более ста животных. Суд на Сахалине признал, что их выловили незаконно. Владимир Путин поручил решить судьбу этих морских хищников.