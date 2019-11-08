"Питтсбург" с помощью Малкина обыграл "Айлендерс" Варламова

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин набрал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" два очка и помог своей команде добиться победы над соперником в овертайме со счетом 4:3.

Россиянин стал автором заброшенной шайбы и голевой передачи. Также за "пингвинов" отличились Джаред Макканн и Брайан Раст, оформивший дубль. У проигравших голами отметились Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак и Адам Пелек. Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 35 из 39 бросков.

Showing off that signature 'sticktuitiveness' Coach Sullivan talks about. 👀 pic.twitter.com/Pd5GtojQsa — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 8, 2019

В других встречах дня "Чикаго Блэкхоукс" дома взял верх над "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:2, а "Лос-Анджелес Кингз" уступил в гостях "Оттаве Сенаторз" – 2:3 ОТ. У "королей" голевой передачей отметился Илья Ковальчук, а Артем Анисимов забросил шайбу за "Оттаву".