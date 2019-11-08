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8 ноября 201907:55 Дарья Тихомирова

Эммануэль Макрон назвал "смертью мозга" настоящее состояние НАТО

Эммануэль Макрон назвал "смертью мозга" настоящее состояние НАТО

Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Об этом заявил президент Франции. Эммануэль Макрон охарактеризовал состояние Североатлантического альянса как "смерть мозга". Яркий образ вызвал бурную реакцию во всем мире.

Разговор о жизнеспособности Североатлантического альянса перешел из политической плоскости в медицинскую. Произошло это с подачи президента Франции, который подарил прессе эффектный заголовок.

"То, что сейчас происходит — это смерть мозга НАТО. Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической силе. В противном случае мы больше не сможем контролировать нашу судьбу".

С диагнозом сразу согласились в Москве. По словам официального представителя МИДа, там давно подозревали, что НАТО в безнадежном состоянии, только стеснялись сказать.

"Это правда. Мы не говорили об этом так. Это не наша организация. Мы, когда не видим лобовой агрессии, не позволяем себе комментариев. Это заявление сделано президентом Франции. Ничего кроме того, чтобы сказать что это правда, я не могу", — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Генсека НАТО статья Макрона застала в Германии, куда тот приехал отмечать 30-летие падения Берлинской стены и окончания холодной войны. На совместной пресс-конференции с канцлером Меркель оба комментировали слова президента Франции осторожно.

"Это не соответствует моей точке зрения. Я не считаю, что такое резкое заявление было необходимо. Хотя у нас и есть проблемы, но НАТО в наших интересах, это наш альянс. Я и сама много раз говорила, что мы в Европе, конечно, должны взять свою судьбу в собственные руки. Но трансатлантический альянс нам необходим", — сказала Меркель.

"Я согласен с канцлером Меркель. НАТО — сильная организация. США, Северная Америка и Европа, вместе мы делаем больше, чем делали в течение десятилетий. Наша общая оборона укреплена, как никогда с момента окончания холодной войны", — говорит Столтенберг.

Спорит с французским президентом и госсекретарь США. Майк Помпео уверен, что пациент НАТО — скорее жив, чем мертв, и остается ключевым международным альянсом. Главное, чтобы участники увеличивали расходы на оборону.

"Я думаю, что НАТО остается, возможно, одним из самых важных стратегических партнерств за всю историю. Именно поэтому президент Трамп говорит о важности того, чтобы все страны блока делили финансовое бремя, работали бок о бок", — говорит госсекретарь.

Финансирование НАТО — больной вопрос для США. Европейские страны обещали к 2024 году довести свои военные расходы до 2 процентов ВВП, но едва ли достигнут заветной цифры. Неудивительно, что президент Франции не стремится финансировать организацию, которую фактически называет "живым трупом".

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