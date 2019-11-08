После пожара на новороссийской нефтебазе скончался один человек

В четверг, 7 ноября, на нефтебазе "Грушовая" произошел пожар, пострадали 6 человек. По предварительным данным, возгорание началось во время проведения сварочных работ.

Загорелась новороссийская нефтебаза, принадлежащая компании "Черномортранснефть", являющейся, в свою очередь, дочерней структурой "Транснефти". По словам пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина, воспламенилась "газовоздушная смесь" на выведенном из работы резервуаре, объемом 10 тысяч кубометров.

Представитель Минздрава Красноярского края сообщил, что один из шести пострадавших скончался от ожогов. Еще у троих рабочих "прогноз неблагоприятный".