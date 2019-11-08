Бундестаг не принял закон, смягчающий ограничения ЕС для "Северного потока-2"

Бундестаг не смог принять законопроект, который предусматривает смягчение Газовой директивы ЕС.

Как сообщает ТАСС, за документ проголосовали 133 депутата при необходимом минимуме 355 голосов. Следующее заседание состоится 8 ноября, но неизвестно, будет ли этот вопрос рассматриваться повторно.

Из законопроекта, который был предложен правящей коалиций, было исключено положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа в Европу должны быть независимые компании. Если бы документ был принят, то оператор Nord Stream 2 AG смог эксплуатировать газопровод "Северный поток-2".

Против такого шага выступала Украина. Торгпред Тарас Качка заявил, что в случае принятия документа, который, по мнению Киева, противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, решение будет обжаловано.