Друг Кокорина и Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу

Детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, в пятницу, 8 ноября, вышел на свободу из колонии в Клинцах.

Протасовицкого около колонии встречали родители и около 10 журналистов. Как сообщает РИА Новости, общаться со СМИ семья не стала. Александр также отказался от комментария и лишь поблагодарил за поддержку.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Протасовицкий в октябре 2018 года устроили две потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.

В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины покинули колонию, Протасовицкому было отказано в освобождении по УДО и он отбыл наказание полностью.