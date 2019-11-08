"Сан-Хосе" переиграл "Миннесоту", команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" на льду домашней арены SAP Center обыграл "Миннесоту Уайлд" со счетом 6:5 (4:0, 2:2, 0:3).

У победителей встречи голами отметились Логан Кутюр (1-я минута), Тимо Майер (6), Маркус Серенсен (17), Радим Шимек (19), Томаш Гертл (38) и Эвандер Кейн (40), а у гостей шайбы забросили Люк Канин (36), Эрик Стаал (38), Брэд Хант (49), Райан Донато (50), Джейсон Цукер (56).

"Сан-Хосе" одержал вторую победу кряду и с 13 очками занимает 13-е место в Западной конференции, а "Миннесота" в ней же расположилась строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Шаркс" в воскресенье, 10 ноября, примет "Нэшвилл", а Уайлд" в то же день на выезде сыграет с "Аризоной".