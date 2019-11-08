Определены даты проведения ВЭФа в 2020 году во Владивостоке

В 2020 году Восточный экономический форум во Владивостоке состоится 2–5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Как напомнили в пресс-службе администрации дальневосточной столицы, форум станет шестым по счету.

Ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал "Вестям Приморье", что можно с уверенностью говорить - форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. На мероприятие ежегодно собираются лидеры ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые обсуждают глобальные вопросы мировой экономики. Кроме того, форум становится важным и актуальным с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. Так, уже стала визитной карточкой выставка "Улица Дальнего Востока". Экспозиция знакомит гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов Дальневосточного федерального округа.