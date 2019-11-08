Sukhoi Superjet 100 сел в Шереметьеве с неисправным крылом

В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку Sukhoi Superjet 100.

Самолет "Аэрофлота" летел из Ростова-на-Дону в Москву. У лайнера была обнаружена неисправность крыла. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке.

На борту самолета находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Московская прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой самолета.