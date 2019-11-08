Макрон дал совет России в выборе между тремя путями развития

У России есть три сценария развития, но в конечном варианте у нее нет альтернативы партнерству с Европой. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, в интервью изданию The Economist. Выдержки из него приводит французская газета L'Express. Глава Пятой Республики предположил, что Россия могла бы попробовать собственными силами восстановить статус сверхдержавы, однако в современных условиях, по его мнению, сделать это крайне сложно.

По словам Макрона, еще один путь развития для России — так называемая "Евразийская модель". Но в этом регионе уже есть доминирующая страна, и это Китай, цитирует Макрона телеканал "Россия 24". И Россия вряд ли захочет оказаться в роли вассала, а потому в ее интересах выбрать третий путь — сотрудничества с Европой.

"Я ни на секунду не верю, что стратегия России заключается в том, чтобы быть вассалом Китая. Итак, какие у нее остались варианты? Восстановить политику равновесия с Европой", — дает совет российской элите президент Франции Эммануэль Макрон.

В своем интервью Макрон сделал много смелых заявлений. По крайней мере, он прочитать себя заставил. Например, президент Франции сравнил Боснию и Герцеговину, которая сталкивается с проблемой возвращения джихадистов, "бомбой замедленного действия", которая "тикает возле Хорватии". Макрон считает главной проблемой на Западных Балканах не Северную Македонию и Албанию, а именно Боснию и Герцеговину. Заявления Макрона были болезненно приняты в Сараеве: посол Франции будет вызван на разговор председателем президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичем.

Также президент Пятой Республики в интервью подчеркнул, что Европе пора начать думать о себе и своем будущем самостоятельно, ощутить себя самостоятельной геополитической силой и контролировать свою судьбу. При этом, добавил Макрон, не стоит надеяться на защиту НАТО. Североатлантический альянс сейчас полностью утратил внутреннюю координацию и находится в коме. Ранее Макрон вызвал недовольство своими высказываниями о мигрантах у Киева.