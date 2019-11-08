Россия не откажется от ядерного оружия, заявил Лавров

Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия. В целом Москва поддерживает идею безядерного мира, однако не такими односторонними и даже аррогантными методами, которые предполагает этот документ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.

Отказ от ОМП возможен только если разоружение будет полным и общим, с гарантиями безопасности для стран ядерного клуба в соответствии с Договором о нераспространении ЯО, добавил Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в 2017 году и вступит в силу только после того, как его подпишут 50 стран. Соглашение устанавливает полный запрет на разработку, производство, испытания, хранение и размещения всех видов ЯО.