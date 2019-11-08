Определились все полуфиналисты молодежного итогового ATP Finals

В итальянском Милане проходит итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов среди молодых спортсменов. Восьмерка самых перспективных спортсменов играла в двух группах и в третий день состязаний определились все полуфиналисты.

В группе "А" австралиец Алекс де Минаур выиграл все три матча, а вторым стал серб Миомир Кецманович с двумя победами. Норвежец Каспер Рууд и испанец Алехандро Давидович-Фокина ракетки зачехлили.

В группе "В" хозяину кортов Яннику Синнеру хватило двух побед на старте, чтобы выйти в 1/2 финала. Компанию ему составил американец Фрэнсис Тиафу, опередивший шведа Микаэля Имера и представителя Франции Юго Эмбера.

Матчи на турнире Next Gen ATP Finals с призовым фондом 1,4 млн долларов проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко. Победитель определится в ближайший уикенд.