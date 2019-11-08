Музей одной картины в Пензе представляет полотно Айвазовского

Новым экспонатом пензенского Музея одной картины станет полотно кисти Ивана Айвазовского. Посетителям музея представят картину "Приморский город. Вид Ялты". Торжественное открытие намечено на 29 ноября, а продлится экспозиция до ноября 2020 года.

Как сообщает "Вести Пенза", горожане и гости города также смогут посмотреть документально-художественный фильм "Секретные краски Айвазовского". Картина рассказывает об судьбе гениального художника, раскрывает секреты его живописи. Как отметили в пресс-службе областной картинной галереи имени К.А. Савицкого, в фильме будут заняты ведущие актеры Пензенского драматического театра.