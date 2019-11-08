Чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков умер на 87-м году жизни

Бывший защитник сборной Советского Союза, а также московского "Спартака", заслуженный мастер спорта Анатолий Федорович Крутиков скончался на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба РФС.

Крутиков в составе сборной СССР выиграл первый в истории чемпионат Европы, проходивший во Франции в 1960 году. В стане "красно-белых" Анатолий Федорович стал чемпионом СССР (1962) и дважды – обладателем Кубка СССР (1963, 1965). Он провел 295 матчей и забил 11 мячей в спартаковской форме.