Турция начала военную операцию против террористов на севере Ирака

Началась крупная антитеррористическая операции на востоке Турции. В ней задействованы 2625 турецких военнослужащих и 179 групп спецназа, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Цель операции — нейтрализация действующих на границе с Турцией террористов на севере Ирака.

За последние четыре месяца в северном Ираке было нейтрализовано более четырех сотен членов Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической, сообщает "Интерфакс". Под нейтрализацией террористов Анкара понимает либо физическое уничтожение террористов, либо их захват.

Антитеррористические операции на востоке и юго-востоке Турции Службы безопасности республики проводят регулярно. Более 30 лет отряды курдской рабочей партии вели борьбу за независимость турецкого Курдистана от Анкары. Не менее 40 тысяч человек стали жертвами этого противостояния.

Анкара начала осенью 2019 года операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. После того. Как Россия и Турция подписали соглашение в Сочи, курдские вооруженные формирования были выведены из 30-километровой зоны от турецкой границы. Российская военная полиция и турецкие пограничники осуществляют регулярное патрулирование этой зоны.