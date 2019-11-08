Погода выходных: теплое осеннее ненастье

Юго-западные ведущие атмосферные потоки принесут в центр Русской равнины теплый воздух. Потепление будет сопровождаться небольшими дождями, облачной ненастной осенней погодой, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве будет облачно, в субботу без существенных осадков, до плюс 4 – плюс 6 градусов, утром местами туман. В воскресенье потеплеет до плюс 10 градусов, пройдет небольшой дождь.

В Санкт-Петербурге дождливо будет тоже только в воскресенье, в субботу около плюс 5 градусов, в воскресенье – до плюс 9.

На Русском Севере потеплеет не везде. В Петрозаводске и Вологде в субботу – до плюс 3 градусов, в воскресенье – до плюс 6 градусов. В Архангельске в субботу будет минус 5 – минус 7 градусов, в воскресенье потеплеет до плюс 1 градуса. В Нарьян-Маре и Мурманске морозно, без осадков, днем до минус 15 градусов. В Сыктывкаре в субботу минус 10 градусов, в воскресенье потеплеет до нуля, ожидается сильный снегопад.

Черноземье находится в области влияния антициклона, небольшие дожди пройдут только в западных регионах. В Воронеже, Брянске, Липецке и Курске плюс 8 – плюс 10 градусов.

В Поволжье обойдется без осадков, из-за облаков выглянет солнце. В Казани около нуля градусов, в Нижнем Новгороде и Пензе в воскресенье потеплеет до плюс 5.

В низовьях Волги и Дона, благодаря антициклону, будет солнечно и тепло. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Астрахани днем плюс 14 – плюс 16 градусов.

На юге России удержится сухая солнечная погода. В Симферополе, Краснодаре и Сочи до плюс 19 градусов, в Ставрополе до плюс 15 градусов. В южных регионах Урала в субботу пройдут снегопады. В Екатеринбурге и Челябинске днем – до минус 5 градусов, без существенных осадков. В Магнитогорске в субботу сильный снег, минус 4 – минус 6 градусов.

В Западной Сибири, в антициклоне, в выходные дни будет морозно и солнечно. В Омске и Новосибирске днем минус 8 – минус 11 градусов.

На юге Дальнего Востока, в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. В Хабаровске в субботу минус 2 – минус 4 градуса, в воскресенье до плюс 2 градусов. Во Владивостоке в субботу около плюс 5 градусов, в воскресенье – до плюс 10, погода будет солнечной.