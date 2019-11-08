Пятнадцать человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего в центре Бишкека

В пятницу, 8 ноября, в столицы Киргизии прогремел взрыв. ЧП произошло в заведении общепита на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик в Бишкеке.

Как сообщают местные СМИ, после взрыва в кафе начался пожар. В результате инцидента пострадали пятнадцать человек, в том числе – дети. Большинство травмированных были доставлены в больницу сотрудниками милиции, первыми прибывшими к месту происшествия.

По последним данным, одна из работниц кафе скончалась от полученных ожогов.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.