21 ноября в Уфе представят проект российского аналога "Википедии"

21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии". Презентация амбициозного проекта состоится в рамках профессиональной конференции энциклопедистов. Об этом сообщил ответственный редактор "Большой Российской энциклопедии" Сергей Кравец, передает ГТРК "Башкортостан".

"На конференции, посвященной теме современной региональной экциклопедистики в Уфе мы представим проект членам профессионального сообщества. Это будет первая публичная демонстрация. При этом, между "Википедией" и новой российской электронной энциклопедией будет очень мало общего", – уточнил Кравец.

Напомним, в еще в сентябре появилась информация о том, что на разработку аналога "Википедии" российского производства выделят порядка 1,7 млрд рублей в период с 2020 по 2022 год. Соответствующая субсидия должна поступить в издательство "Большая российская энциклопедия" — следует из приложения к законопроекту о федеральном бюджете на 2020 год.