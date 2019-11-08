Танцоры на льду Синицина и Кацалапов лидируют на Cup of China

В китайском Чунцине стартовал очередной этап коммерческой серии турниров Гран-при по фигурному катанию – Shiseido Cup of China. Первыми завершили свой спор в короткой программе танцевальные дуэты. Ритм-танец выиграли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Наша пара лидирует перед произвольным танцем с личным рекордом – 85,39 балла. Вторыми идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третьими канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен. Еще два наших дуэта Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, а также Софья Евдокимова и Егор Базин занимают пока 6-е и 7-е места соответственно.