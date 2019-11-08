Песков: о запрете "Википедии" речь не идет

Ни о каких запретах к доступу или ограничениях работы "Википедии" речь не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

5 ноября Владимир Путин провел заседание Совета при президенте по русскому языку. На нем, в том числе, зашла речь о получении информации из проверенных источников. В ходе дискуссии глава государства отметил, что "Википедия" таковым не является, так как статьи на портале могут редактировать многие, а правки при этом проверяются далеко не сразу. После этого стали множиться слухи, что в Кремле размышляют о закрытии доступа к Википедии, сообщает "Россия 24".

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эти домыслы опроверг. Он сказал, что "Википедия" — это уважаемый, популярный и самообновляемый ресурс. Президент говорил только о том, что никто не гарантирует достоверность размещенной там информации.

"Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" нет, и речи быть не может", — подчеркнул Песков.

Как сообщает РИА Новости, на разработку российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах власти могут выделить почти 1,7 миллиарда рублей. Создавать его будет издательство "Большая российская энциклопедия".