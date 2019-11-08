Разведение сил в Петровском снова перенесли

Разведение сил противоборствующих в Донбассе сторон в Петровском вновь сорвано и перенесено. Планировалось, что оно состоится 8 ноября в 12 часов. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе приняла решение начать разведение в Петровском 9 ноября. Сигналом к разведению станут запуски белых ракет.

Время остается тем же самым – 12 часов по киевскому времени, сообщает "Интерфакс". Дата согласована с представителями Киева, Луганска и Донецка. Разведение на трех участках сил идет с начала октября. Сейчас добиться разведения удалось на участках Станица Луганская и Золотое. Сейчас очередь за третьим участком — Богдановка-Петровское. Ранее разведение сил срывалось по вине Киева. 8 ноября украинские силовики обстреляли окраины Петровского.

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что при условии зеркальных действий украинская сторона готова к разведению сил с 12 часов 8 ноября при условии отсутствия обстрелов на этом участке в течение семи суток. По устранению нарушений новую дату разведения удалось согласовать после длительных переговоров с представителями Киева и благодаря личной активной позиции Мартина Сайдика, отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Село Петровское находится в 40 километрах к югу от Донецка. Оно оказалось на линии соприкосновения украинской армии и ополченцев ДНР. В 2016 году Петровское было определено одним из трех пилотных регионов для развода противоборствующих сторон. В октябре 2016 года конфликтующие силы были отведены от Петровского. Однако затем Киев вернул свои воинские подразделения в серую зону.

Отвод сил от Петровского, Золотого и Станицы Луганской является одним из условий проведения встречи лидеров четырех стран, работающих в нормандском формате – России, Германии, Франции и Украины. Москва, Берлин и Париж выступают гарантами выполнения Минских соглашений конфликтующими сторонами в Донбассе.