UFC Москва. Магомедшарипов и Каттар показали одинаковый вес

В столице России в ближайший уикенд пройдет крупный турнир по смешанным единоборствам UFC Москва. Накануне старта прошла процедура взвешивания участников. Бойцы главного поединка Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар показали одинаковый вес – 66,2 кг.

Во втором по рейтингу бою сойдутся тяжеловесы и россиянин Александр Волков оказался легче своего противника Грега Харди – 113,8 кг против 120,2 кг. В главном карде турнира также встретятся Зелим Имадаев (вес – 77,5 кг) – Дэнни Робертс (77,1 кг), Хадис Ибрагимов (93,4 кг) – Эд Херман (93,4 кг), Рамазан Эмеев (77,5 кг) – Энтони Мартин (77,5 кг) и Шамиль Гамзатов (93,4 кг) – Клидсон Абреу (93,4 кг).