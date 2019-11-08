"Иркутск" и "Маршала Шапошникова" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка "Иркутск" получат после модернизации универсальные пусковые установки и смогут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", заявил агентству ТАСС заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Маршал Шапошников" должен вернуться на флот в 2020 году. Корабль проходит модернизацию в Центре судоремонта "Дальзавод", что во Владивостоке. Сроки сдачи БПК смещаться не будут, отметил Криворучко.

Многоцелевая субмарина "Иркутск" находится на дальневосточном заводе "Звезда". Ее планируют отремонтировать и обновить к 2022 году.

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" способны летать со скоростью до 9 Махов на расстояние до 1 тысячи километров.