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8 ноября 201913:38

Невнимательный водитель снес женщину-пешехода в Брянске. Видео

ВКонтакте/secret_32

Регистратор очевидца запечатлел наезд на пешехода, произошедший в минувший четверг, 7 ноября, на улице Маяковского в Брянске.

 

Судя по кадрам, женщина попыталась пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу. Водитель троллейбуса, двигавшийся в правом ряду, остановился, чтобы пропустить человека.

К несчастью, его примеру не последовал 60-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault Sandero. Он не разобрался в дорожной ситуации и снес женщину, которую отбросило во встречную "Ладу".

Как сообщают местные СМИ, 22-летняя пострадавшая оказалось в больнице с переломами костей таза и рядом менее существенных повреждений.

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