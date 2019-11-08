Гран-при фигуристов. Щербакова установила личный рекорд на Cup of China

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе традиционной коммерческой серии Гран-при в китайском Чунцине. Наша спортсменка показала на турнире Shiseido Cup of China наивысший результат в карьере – 73,51 балла.

В пятерку лучших вошли после короткой программы еще две россиянки: Елизавета Туктамышева (65,57 балла) с падением идет четвертой, а Софья Самодурова (63,99) – пятой. Между ними и Щербаковой расположились японка Сатоко Мияхара (68,91) и Эмбер Гленн из сборной США (67,69).