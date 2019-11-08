Российские конструкторы будут испытывать новое вооружение на суперкомпьютере

Суперкомпьютер "Центр", способный за секунду проделывать до 50 триллионов операций, заработал в Центральном НИИ точного машиностроения. Он предназначен для испытания нового стрелкового оружия и боеприпасов в виртуальном пространстве, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на "Ростех".

Как пояснил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов, компьютер может моделировать самые разные условия: например, стрельбу на большой высоте. Чтобы провести подобные испытания в реальности, пришлось бы подниматься в горы.

Кроме того, система способна посчитать еще целый ряд параметров, начиная от последствий столкновения пули с бронежилетом и заканчивая износом оружия от пыли и грязи.