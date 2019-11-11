Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о пятилетней Полине В. из города Артема Приморского края.

У девочки на фоне врожденного нарушения развития позвоночника образовался кифосколиоз. Деформация позвоночника и грудной клетки прогрессирует, состояние Полины ухудшается, нарушается работа сердца и легких. Девочке поможет только операция – установка на позвоночник специальной металлоконструкции. Ждать госквоты пришлось бы два с половиной года, но этого времени у Полины нет.

Из письма Елены Буровой, директора Центра содействия семейному устройству: "Полина сирота, два года назад умерла ее мама, а папу лишили родительских прав. Девочка поступила в наш Центр год назад из Краевого дома ребенка (Владивосток). Полина очень добрая, общительная и доброжелательная девочка, ходит в детсад, у нее много друзей. Она активно участвует в общих занятиях и играх, любит рисовать. Ее уровень развития выше среднего. Врожденный кифосколиоз нашли у Полины в годовалом возрасте. Эта болезнь – следствие нарушений внутриутробного развития ребенка. Если кифосколиоз не лечить, то начнется деформация внутренних органов и сбой в работе сердца. Сейчас Полина очень быстро утомляется при физических нагрузках, ей вообще нельзя бегать и даже подолгу стоять. Необходимо поэтапное хирургическое лечение. В настоящее время нужна операция по установке металлоконструкции, которую берется сделать Медицинский центр Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Но в связи с отсутствием госквот на такую высокотехнологичную медицинскую помощь операция отложена до 2021 года. Но ждать нельзя".

Для спасения Полины В. не хватает 487 193 руб.

Травматолог-ортопед Медицинского центра Дальневосточного федерального университета Константин Зинченко (Владивосток): "У Полины тяжелое искривление позвоночника. Деформация прогрессирует, сдавливая внутренние органы. Необходимо двухэтапное оперативное лечение. На первом этапе мы проведем резекцию заднего клиновидного L1 позвонка и установим фиксирующую металлоконструкцию. Это позволит остановить дальнейшую деформацию".

Стоимость операции 804 891 руб.

100 000 руб. внес фонд "СУЭК – РЕГИОНАМ".

57 410 руб. собрали телезрители ГТРК "Владивосток".

160 288 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 487 193 руб.

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