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Помогите детям. Русфонд 16 минут назад

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11 ноября 201908:31

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятилетней Полине В. из города Артема Приморского края.

У девочки на фоне врожденного нарушения развития позвоночника образовался кифосколиоз. Деформация позвоночника и грудной клетки прогрессирует, состояние Полины ухудшается, нарушается работа сердца и легких. Девочке поможет только операция – установка на позвоночник специальной металлоконструкции. Ждать госквоты пришлось бы два с половиной года, но этого времени у Полины нет.

Из письма Елены Буровой, директора Центра содействия семейному устройству: "Полина сирота, два года назад умерла ее мама, а папу лишили родительских прав. Девочка поступила в наш Центр год назад из Краевого дома ребенка (Владивосток). Полина очень добрая, общительная и доброжелательная девочка, ходит в детсад, у нее много друзей. Она активно участвует в общих занятиях и играх, любит рисовать. Ее уровень развития выше среднего. Врожденный кифосколиоз нашли у Полины в годовалом возрасте. Эта болезнь – следствие нарушений внутриутробного развития ребенка. Если кифосколиоз не лечить, то начнется деформация внутренних органов и сбой в работе сердца. Сейчас Полина очень быстро утомляется при физических нагрузках, ей вообще нельзя бегать и даже подолгу стоять. Необходимо поэтапное хирургическое лечение. В настоящее время нужна операция по установке металлоконструкции, которую берется сделать Медицинский центр Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Но в связи с отсутствием госквот на такую высокотехнологичную медицинскую помощь операция отложена до 2021 года. Но ждать нельзя".

Для спасения Полины В. не хватает 487 193 руб.

Травматолог-ортопед Медицинского центра Дальневосточного федерального университета Константин Зинченко (Владивосток): "У Полины тяжелое искривление позвоночника. Деформация прогрессирует, сдавливая внутренние органы. Необходимо двухэтапное оперативное лечение. На первом этапе мы проведем резекцию заднего клиновидного L1 позвонка и установим фиксирующую металлоконструкцию. Это позволит остановить дальнейшую деформацию".

Стоимость операции 804 891 руб.

100 000 руб. внес фонд "СУЭК – РЕГИОНАМ".

57 410 руб. собрали телезрители ГТРК "Владивосток".

160 288 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 487 193 руб.

ПОМОЧЬ ПОЛИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, Вести.Ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 13,812 млрд руб. В 2019 году (на 7 ноября) собрано 1 187 774 193 руб., помощь получили 1637 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга" и грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

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Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.

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