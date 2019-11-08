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Теракт над Синаем 15 минут назад

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8 ноября 201914:53

К крушению российского самолета над Синаем причастен датский террорист

kp.ru

К теракту в самолете A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году причастен гражданин Дании Базил Хассан.

Его настоящее имя — Мухаммед Базил Аль-Шейх. Он родился в 1987 году, имеет диплом инженера. По данным Госдепартамента США, Хассан играет ключевую роль в планировании операций за территорией, подконтрольной ИГ (запрещена в России).

В 2017 году в Австралии был задержан террорист Халед Хаят. Суд признал его виновным в подготовке попытке взрыва на рейсе Сидней — Дубай. Теракт тогда не удалось осуществить.

Во время допросов в полиции он рассказал, что за организацией несостоявшегося теракта стояли его брат Терек и Базил Хассан. Также, по его словам, они же готовили теракт над Синаем, передает РИА Новости.

Airbus A321 "Когалымавиа", летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Погибли все находившиеся на борту — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Следствие пришло к выводу, что на борту самолета была бомба. После этого полеты российских авиакомпаний в Египет были запрещены.

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