В желудке акулы, выловленной у острова Реюньон, нашли руку пропавшего туриста

У берегов французского острова Реюньон в Индийском океане выловили акулу, в желудке которой была обнаружена рука с обручальным кольцом. По нему туристка Верити Тернер опознала останки своего мужа, пропавшего 2 ноября, пишет The Guardian.

Пара из Шотландии приехала сюда, чтобы отметить 40-летие Верити. Ее супруг Ричард Мартин пошел поплавать с маской и трубкой и не вернулся.

Супруга привлекла спасателей для его поиска, но они не приносили результатов. Лишь через несколько дней вблизи берега была замечена тигровая акула.

Ее выловили и нашли в желудке то, что осталось от 44-летнего Ричарда Мартина.

Западные СМИ пишут, что пока неизвестно, съела ли его акула уже после смерти в воде, или напала на туриста во время купания.

Так, например, местный житель Эрик Келькеджеу рассказал BBC, что у острова Реюньон бывает немало нападений акул на человека, и предупреждающие об этом таблички есть и на пляже, и даже в местном аэропорту.

В то же время, по сведениям других СМИ (в частности, Daily Mail) мужчина плавал в лагуне, которая считается безопасной.