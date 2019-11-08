Рушан Рафиков финны забили два в большинстве, мы один – это и решило исход матча

Защитник сборной России по хоккею Рушан Рафиков рассказал о поражении от Финляндии (3:4) в первом матче Еврохоккейтура сезона-2019/20 – Кубка Карьяла, где он оформил дубль.

"Финны забили два гола в большинстве, мы один – это и решило исход матча. В равных составах игра была равной, – приводит слова Рафикова пресс-служба ФХР. – Удаления? Где-то волнение сказалось, нельзя получать такие удаления. Что касается моих голов, то партнеры хорошо выводили на бросок, оставалось только попасть. Последний раз дубль делал еще в молодежной лиге. Никакого секрета нет, просто бросил и попал", – подытожил российский защитник.

Напомним, в следующем матче турнира подопечные Алексея Кудашова в субботу, 9 ноября, на льду "Хартвалл Арены" в Хельсинки сыграют с национальной командой Швеции.