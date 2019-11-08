Российские и турецкие военные закончили патрулирование Сирии

Военные полицейские России и Турции провели третье патрулирование на северо-востоке Сирии. Колонна из 8 бронеавтомобилей стартовала от пограничного перехода Дейру-Нага и прошла около 105 километров. В общем военнослужащие провели в пути 4 часа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. На всем пути технику сопровождал беспилотник "Орлан-10".

Напомним, первый патруль состоялся 1 ноября, второй – 5 ноября. Совместные операции российских и турецких военных стали возможны после встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. Тогда они приняли меморандум о действиях по урегулированию конфликта в Сирии.



Согласно этому документу, российская военная полиция контролирует вывод курдских отрядов из приграничных с Турцией районов Сирии, после чего начинает патрулировать эту территорию.