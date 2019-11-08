Матч "Спартак" – "Крылья Советов" начнется с минуты молчания в память о Крутикове

Матч 16-го тура российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов" начнется с минуты молчания в память об ушедшем из жизни экс-защитника "красно-белых" Анатолии Крутикове.

Крутиков скончался на 87-м году жизни. В составе московской команды он стал чемпионом СССР (1962) и дважды – обладателем Кубка СССР (1963, 1965). Он провел 295 матчей и забил 11 мячей в спартаковской форме. Также Анатолий Федорович в составе сборной СССР выиграл первый в истории чемпионат Европы.

"Матч против "Крыльев Советов" начнется с минуты молчания в память об Анатолии Крутикове", – сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Лисин, слова которого приводит "РИА Новости".

Напомним, матч "Спартак" – "Крылья Советов" состоится в субботу, 9 ноября, и пройдет на поле "Открытие Арены" в Москве, начало – в 19:00 по московскому времени. В активе обеих команд по 18 очков, они делят 7-10 места с "Оренбургом" и "Уралом".