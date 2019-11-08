Наставник "Челси" Лэмпард назван лучшим тренером октября в Англии

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назван лучшим тренером очередного игрового месяца в английской премьер-лиге. "Аристократы" в октябре провели три матча, и все выиграли с общим счетом 9:3.

Лэмпард, который был игроком "Челси" на протяжении 14 сезонов, пришел в клуб в нынешнем году после довольно успешного сезона в другом английском клубе "Дерби Каунти". В октябре вместе с ним на звание лучшего тренера претендовали Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Грэм Поттер ("Брайтон"), Брендан Роджерс ("Лестер") и Дин Смит ("Астон Вилла").