Хет-трик в ворота "Галатасарая" принес Родриго звание игрока недели

Голосование на официальном портале Европейского союза футбольных ассоциаций признало бразильского полузащитника мадридского "Реала" Родриго лучшим игроком очередного тура Лиги чемпионов. 18-летний хавбек забил 3 мяча и отдал голевой пас в матче с турецким "Галатасараем" (6:0).

Поклонники футбола оценили хет-трик Родриго в ворота аутсайдера группы "А" выше, чем авторов голевых дублей. В список претендентов на титул входили корейский форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, который дважды отличился в игре с сербской "Црвены Звезды" (4:0) и защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими, забивший два гола в ворота миланского "Интера" (3:2). Четвертым в списке номинантов был вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас.