Форвард "Лестера" Варди стал футболистом месяца в премьер-лиге

Нападающий "Лестер Сити" Джейми Варди признан лучшим игроком английской премьер-лиги в октябре. В голосовании 32-летний футболист обошел нападающего "Челси" Тэмми Абрахама и форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

"Лестер" в октябре в рамках чемпионата Англии проиграл "Ливерпулю" (1:2), а затем обыграл "Бернли" (2:1) и "Саутгемптон" (9:0). Варди в противостоянии со "святыми" оформил хет-трик, в игре с "бордовыми" забил один мяч и с десятью голами лидирует в гонке бомбардиров.

После 11 туров АПЛ "лисы" с 23 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставая от "Манчестер Сити" всего на два очка, лидирует "Ливерпуль" (31), не знающий поражений в текущем сезоне.

Напомним, в следующем туре чемпионата Англии подопечные Брендана Роджерса в субботу, 9 ноября, на поле домашнего "Кинг Пауэр Стадиум" сыграют с лондонским "Арсеналом".