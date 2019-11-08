В Екатеринбурге после драки умерла 15-летняя девушка

В Екатеринбурге после драки между двумя группами молодых людей скончалась несовершеннолетняя. Причиной смерти стало тяжкое телесное повреждение.

Как сообщает Следственный комитет по Свердловской области, между подростками произошел конфликт у торца дома по улице Машиностроителей, 20. Отмечается, что драка носила спонтанный характер, ее участники ранее не были знакомы друг с другом. В результате конфликта пострадала 15-летняя девушка. Когда ее состояние ухудшилось, люди из числа оппонентов скрылись с места происшествия. Пострадавшая девушка была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.

По итогам проведенной следственно-оперативной группой работы, а также благодаря активной помощи СМИ и общественности, был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 16-летний парень, учащийся колледжа. Он и нанес пострадавшей смертельное ранение. В настоящее время задержанный дает признательные показания.

Расследование продолжается. Уточняются точные мотивы совершенного преступления и мотивы конфликта.