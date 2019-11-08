Захарова предложила Британии объяснить, как создатель "Белых касок" связан с "Аль-Каидой"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления замглавы британского МИД Эндрю Маррисона о том, что Россия и Сирия якобы дезинформируют общественность о деятельности организации "Белые каски".

В ответ на обвинения Захарова предложила вспомнить, кто именно является одним из основателей этой структуры.

"Достоверно известно, что один из создателей "Белых касок" — это Джеймс ле Мезюрье. Это бывший офицер разведки Британии, а именно MI6", — сообщила представитель МИД РФ, выступая на пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

По ее мнению, такое совпадение вряд ли можно считать случайным, так как этот человек засветился во многих конфликтах по всему миру.По словам представителя МИД РФ, есть данные, что еще во время работы в Косове он был связан с террористическими организациями, и в его команду входили даже члены "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

"Очень хотели бы услышать какое-то объяснение со стороны официального Лондона этих фактов", — подчеркнула Захарова.

"Белые каски" позиционируют себя как добровольческая гуманитарная структура и пользуются широкой поддержкой на Западе. В частности, в октябре президент США объявил о выделении 4,5 миллиона долларов на их финансирование.

Тем не менее, организация не раз попадалась на использовании постановочных кадров, что доказывала Россия. А в феврале 2019 года инсценировку химической атаки в Сирии подтвердили и журналисты телеканала BBC.