Смерть в воздухе: самолет из Москвы совершил экстренную посадку в Самаре

Самолет, летевший из Москвы в Фергану, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, который позднее скончался.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, подчеркнув, что мужчина, предположительно, был уроженцем Казахстана.

В свою очередь, в пресс-службе Самарского международного аэропорта "Курумоч" уточнили, что самолет, который приземлился на запасном аэродроме, на земле встречали реанимационная автомашина и карета скорой помощи, однако к тому времени пассажир уже скончался в воздухе.