Ожесточенный дорожный конфликт в Москве попал на видео

В пятницу, 8 ноября, на юго-востоке столицы в результате конфликта на дороге подрались водители легковушки и микроавтобуса. В потасовке деятельной участие также приняла участие спутница одного из спорщиков.

Мужчины ожесточенно мутузили друг друга посреди дороги, мешая другим участникам движения и не обращая на них никакого внимания.

В какой-то момент драка прекратилась, поскольку подошли очевидцы и попытались утихомирить разъяренных противников, однако после словесных оскорблений разгорелась вновь, и закончилась лишь с появлением полицейских, случайно проезжающих мимо.