Доменико Тедеско: в плане еды в России все просто идеально. Вкуснее, чем в Италии!

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" рассказал о питании в России.

"Болельщиков волнует судьба тарасовского борща после переезда команды с подмосковной базы на стадион? Мы всем довольны, в плане еды все просто идеально. Вкуснее, чем в Италии, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака". – Борщ я тоже люблю. Тут у команды в меню есть даже кростата! Говорят, она появилась у сборной России при Фабио Капелло. Мама и жена готовят мне этот пирог только на дни рождения, а здесь он доступен каждый день".

Напомним, матч "Спартак" – "Крылья Советов" состоится в субботу, 9 ноября, и пройдет на поле "Открытие Арены" в Москве, начало – в 19:00 по московскому времени. В активе обеих команд по 18 очков, они делят 7-10 места с "Оренбургом" и "Уралом".