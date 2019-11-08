"И пиво бесплатно": очевидцы вспоминают в "Прямом эфире" ночь падения Берлинской стены

Девятого ноября будет отмечаться 30-летие падения Берлинской стены. В студии "Прямого эфира" — жители бывших ГДР и ФРГ, участники смертельно опасных побегов, внучка Михаила Горбачева Ксения и секретные кадры исторических событий

28 лет 155 километров бетонной преграды разделяли не только государства, но и сотни тысяч семей. Гости в студии говорят о том, как изменило падение железного занавеса судьбы миллионов людей.

Собкор Центрального телевидения Вячеслав Мостовой, долго работавший в Германии до и после 9 ноября 1989 года, вел прямые репортажи о падении Стены.

Он вспоминает, что о "новом порядке въезда и выезда граждан ГДР за рубеж" было заявлено как бы вскользь на вечерней пресс-конференции руководства СЕПГ, и уже ночью возможность беспрепятственно посетить ФРГ и Западный Берлин проверили тысячи восточных немцев.

"Мы везли обломки стены в мешках, когда ехали в отпуск. Это был самый желанный сувенир в Москве", — вспоминает Мостовой.

На следующий день, 10 ноября, все европейские газеты вышли с громкими заголовками, а советская пресса еще несколько дней хранила молчание о падении Берлинской стены.

Журналист Игорь Белов вспоминает, что это событие стало "своего рода политическим Чернобылем", ведь ГДР считалась самым крепким звеном соцсодружества.

Егор Кончаловский считает, что падение Берлинской стены стало первым событием, которое "коллективный Запад" воспринял всеобщим ликованием. Сам он был 9 ноября в Англии и вспоминает, что сразу почувствовал на себе изменение отношения к советским людям.

О том, как это было, вспоминает и бывший издатель популярных глянцевых журналов Регина фон Флемминг. Окна ее кухни выходили прямо на Стену. Она смотрела на ликующие толпы и плакала, а ночью вместе со всеми поехала праздновать.

На Курфюрстендамм, вспоминает фон Флемминг, рестораны были открыты и пиво — бесплатно.

"Мое поколение было уверено, что Стена – это навсегда. Мы даже представить не могли, что ее не будет", — признается бывший издатель.

О том, как это было, в программе "Андрей Малахов Прямой эфир" также вспоминают бизнесмены Ове Шаттауэр и Петер Кремер, актриса Ольга Егорова, музыкант Вячеслав Малежик, бывшие военнослужащие Группы советских войск в Германии и многие другие очевидцы тех событий – как немцы, так и наши сограждане, а внучка Михаила Горбачева рассказывает о своей жизни в Германии.

В эфир из Берлина вышел и корреспондент программы Валентин Краснов. Он рассказал, как уже неделю в столице Германии длится празднование события 30-летней давности.

Власти потратят на него более 10 миллионов евро, а главное мероприятие состоится, конечно же, 9 ноября у Бранденбургских ворот.

Там уже выстроена большая сцена. Ожидается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравит со знаменательным событием всех немцев.