Емельяненко-младший замечен пьяным за три недели до боя. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко замечен в нетрезвом состоянии за три недели до боя пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

В Сеть попали два видеоролика – на первом похожий на 38-летнего бойца человек фотографируется с людьми на улице в нетрезвом виде. На другом ролике он не может попасть в собственный подъезд и разговаривает со спутником, используя нецензурные выражения.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, на столичной "ВТБ Арене" пройдет бой по правилам бокса между Емельяненко и Кокляевым. Их первая встреча перед предстоящим боем закончилась дракой, в которой Кокляеву разбили лицо.