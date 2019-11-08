Дуэт фигуристов Ефимова и Коровин в Топ-6 на Гран-при Китая

В Чунцине завершился первый соревновательный день очередного этапа коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию – турнира Shiseido Cup of China. В парном катании россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин после короткой программы идут в шестерке лучших.

Наш дуэт выступал в первой разминке и допустил ряд помарок, что сказалось на общей оценке – 63,97 балла. Лидируют же хозяева соревнований китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань (80,90 балла), на втором месте пара из Канады Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (68,98), третьи – Чэн Пэн и Цзинь Ян из Китая (68,50).

В состязаниях мужчин наш Андрей Лазуткин получил не слишком высокие баллы и занимает только 8-е место (74,51 балла). Тройку лидеров после короткой программы у одиночников составили китайцы Хань Янь (86,46), Боян Цзинь (85,43) и Маттео Риццо (81,72).