РПЦ не будет поминать александрийского патриарха

Еще одна поместная Православная церковь мира — Александрийская — признала неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Александрийский патриарх Феодор упомянул за литургией имя руководителя ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей. Это событие вызвало разочарование в Московском патриархате.

"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя Православной церкви Украины", — сообщил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, это означает, что при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви имя главы Александрийского патриархата больше не может упоминаться.

Балашов также отметил, что ситуацию рассмотрит Священный Синод Московского патриархата для принятия дальнейших решений.

Ранее РПЦ полностью прекратила евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом, который предоставил автокефалию Православной церкви Украины (Московский патриархат считает ПЦУ раскольнической церковью).