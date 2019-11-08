Экс-чиновник Минкультуры РФ откупился от венского суда за 25 тысяч евро

Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу, 8 ноября, освободил экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо под залог, сумма которого составила 25 тысяч евро.

При этом бывшему чиновнику запрещено покидать территорию Австрии, сообщает ТАСС, ссылаясь на венский суд. Борис Мазо должен оставаться по официальному адресу регистрации в Вене и быть доступным для суда.

В четверг, 7 ноября, сообщалось, что в Австрии по обвинению в мошенничестве задержан бывший российский чиновник, объявленный в международный розыск. В Испании одновременно задержали бывшую супругу Мазо и его сына, которые имеют российское гражданство.

Испанские правоохранительные органы подозревают задержанных в приобретении недвижимости за 4 миллиона евро на средства, полученные незаконным путем. Российская сторона, в свою очередь, более года добивается экстрадиции экс-чиновника из Австрии.