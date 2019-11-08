Гусейнов должен извиниться: комиссия по этике ВШЭ вынесла свой вердикт

Комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) порекомендовала профессору факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасану Гусейнову, который опубликовал в Facebook запись с негативными оценками русского языка, публично извиниться за свои высказывания.

Об этом общественность проинформировали в самом вузе, опубликовав протокол заседания комиссии, члены которой 7 голосами против 1 приняли такое заявление.

Отмечается, что профессор, который является опытным пользователем социальных сетей, должен принести общественности извинения "за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания".

Подчеркивается, что Гусейнов прекрасно понимал, что пользователи Рунета воспринимают его, как преподавателя ВШЭ.

29 октября 2019 года Гусейнов написал на своей странице Facebook об отсутствии иноязычной прессы в Москве и высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.