Судебные приставы не простят долг Заворотнюк из-за болезни

Федеральная служба судебных приставов намерена взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в размере 24,5 тысячи рублей. Поблажка артистке сделана не будет, невзирая на ее состояние здоровья.

Об этом рассказал "Газете.Ru" судебный пристав-исполнитель Араик Айрапетян. По его словам, поблажек в подобных ситуациях, как у Анастасии Заворотнюк, нет. "Только через суд", — отметил представитель ведомства.

Кроме того, Айрапетян рассказал, каким образом в таких случаях происходит оплата долга. По его словам, необходимая сумма списывается со счета. Если положенных средств на нем нет, служба судебных приставов будет ждать, когда они появятся.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк проходит лечение в реабилитационной клинике. Подробной информации о состоянии ее здоровья нет. Родственники подтвердили болезнь артистки, но не раскрыли нюансы, лишь призвав не верить многочисленным слухам.

Ранее сообщалось, что в Instagram артистки появилось совместное фото с мужем Петром Чернышевым. Пост приурочен к его выступлениям в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек".