Хабиб Нурмагомедов: хочу, чтобы Атлетическая комиссия Невады извинилась за штраф

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал условия проведения боя с американцем Тони Фергюсоном в Вегасе.

"У нас сейчас с UFC сложные переговоры по бою с Тони Фергюсоном. Нам сложно договориться: я хочу, чтобы Атлетическая комиссия Невады извинилась передо мной за большой штраф, – приводит слова Нурмагомедова "Чемпионат.com". – Если они это сделают, тогда UFC сможет организовать нам бой весной".

Нурмагомедов говорит о штрафе, который он получил за свое поведение после победы над ирландцем Конором Макгрегором осенью 2018 года. Тогда Хабиб победил Конора удушением в четвертом раунде. После остановки боя россиянин покинул октагон и устроил потасовку с членом команды ирландца. В результате оба бойца были оштрафованы и дисквалифицированы на девять месяцев.