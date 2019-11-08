Новейший атомный крейсер успешно испытал вооружение

Атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир" провел испытания торпедного вооружения. В российском Министерстве обороны уточнили, что стрельба проводилась в Белом море, подлодка запустила торпеду без боевой части по подводной мишени, пишет агентство "Интерфакс".

АПЛ "Князь Владимир" спустили на воду в ноябре 2017 года. 30 октября 2019 года состоялся первый пуск баллистической ракеты "Булава" с борта субмарины.

Известно о подлодках модернизированного проекта "Борей-А" мало: полное водоизмещение – около 24 тысяч тонн, длина – 170 метров, экипаж – свыше 100 человек. Основное вооружение – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Кроме того, модификацию "А" сделали мене шумной и маневренной. Обновили ей систему управления вооружением.